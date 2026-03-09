Shandong Pharmaceutical Glass öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shandong Pharmaceutical Glass präsentierte in der am 07.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shandong Pharmaceutical Glass in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,30 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,75 Prozent auf 5,10 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,45 Milliarden CNY gelegen.

