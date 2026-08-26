Shandong Pharmaceutical Glass präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Pharmaceutical Glass hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Shandong Pharmaceutical Glass hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,19 Prozent auf 1,06 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,13 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at