Shandong Pharmaceutical Glass: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shandong Pharmaceutical Glass hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

Shandong Pharmaceutical Glass hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at