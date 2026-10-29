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29.10.2026 06:31:29
Shandong Pharmaceutical Glass stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shandong Pharmaceutical Glass hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 968,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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