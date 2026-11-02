|
02.11.2026 06:31:29
Shandong Publishing Media A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shandong Publishing Media A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Publishing Media A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,16 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!