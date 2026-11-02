Shandong Publishing Media A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shandong Publishing Media A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Publishing Media A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,16 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at