Shandong Publishing Media A präsentierte Quartalsergebnisse

Shandong Publishing Media A hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,58 Prozent auf 2,81 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shandong Publishing Media A ein EPS von 0,610 CNY je Aktie vermeldet.

Shandong Publishing Media A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,16 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at