Shandong Publishing Media A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shandong Publishing Media A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Publishing Media A 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,10 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 17,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at