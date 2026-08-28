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28.08.2026 06:31:29
Shandong Sacred Sun Power Sources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shandong Sacred Sun Power Sources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shandong Sacred Sun Power Sources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,12 Milliarden CNY im Vergleich zu 925,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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