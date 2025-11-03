SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at