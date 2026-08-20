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20.08.2026 06:31:29
Shandong Sinoglory Health Food A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shandong Sinoglory Health Food A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 438,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 333,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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