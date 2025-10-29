Shandong Sinoglory Health Food A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Sinoglory Health Food A hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 345,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 322,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at