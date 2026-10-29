Shandong Sinoglory Health Food A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shandong Sinoglory Health Food A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 447,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 345,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at