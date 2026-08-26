Shandong Teamgene Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shandong Teamgene Technology A präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Teamgene Technology A im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Teamgene Technology A 1,32 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at