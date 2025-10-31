Shandong Teamgene Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Teamgene Technology A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shandong Teamgene Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 140,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,75 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 728,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at