Shandong Teamgene Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shandong Teamgene Technology A hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,44 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 917,3 Millionen CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,650 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,70 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 124,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,650 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 5,70 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at