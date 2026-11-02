Shandong Weigao Blood Purification Products A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shandong Weigao Blood Purification Products A präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,34 Prozent auf 1,52 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at