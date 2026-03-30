Shandong Weigao Blood Purification Products A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shandong Weigao Blood Purification Products A äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Shandong Weigao Blood Purification Products A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,22 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,09 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,75 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,60 Milliarden CNY im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,68 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at