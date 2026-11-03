Shandong Weigao Orthopedic Device A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shandong Weigao Orthopedic Device A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,18 Prozent auf 266,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 365,3 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at