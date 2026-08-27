Shandong Weigao Orthopedic Device A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shandong Weigao Orthopedic Device A präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,22 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,220 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 408,1 Millionen CNY gegenüber 450,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at