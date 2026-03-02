02.03.2026 06:31:29

Shandong Weigao Orthopedic Device A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shandong Weigao Orthopedic Device A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,15 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shandong Weigao Orthopedic Device A mit 0,150 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Weigao Orthopedic Device A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 432,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 369,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Shandong Weigao Orthopedic Device A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,670 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,89 Prozent auf 1,54 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

