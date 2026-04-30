Shandong Xinhua Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shandong Xinhua Pharmaceutical äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Xinhua Pharmaceutical im vergangenen Quartal 2,73 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical 2,60 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at