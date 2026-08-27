Shandong Xinhua Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,11 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,58 Prozent zurück. Hier wurden 2,23 Milliarden HKD gegenüber 2,38 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at