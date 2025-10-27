Shandong Xinhua Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,05 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical 0,130 HKD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,32 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 2,18 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at