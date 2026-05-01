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01.05.2026 06:31:29
Shandong Xinhua Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 349,9 Millionen USD gegenüber 333,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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