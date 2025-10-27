Shandong Xinhua Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shandong Xinhua Pharmaceutical präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 296,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical 279,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at