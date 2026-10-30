Shandong Xinhua Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 252,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 296,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at