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30.10.2026 06:31:28
Shandong Xinhua Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,08 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Xinhua Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 HKD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shandong Xinhua Pharmaceutical im vergangenen Quartal 1,98 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical 2,32 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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