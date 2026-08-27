Shandong Xinhua Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,94 Prozent auf 284,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at