Shandong Xinhua Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical 0,200 HKD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shandong Xinhua Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,19 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,87 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,460 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shandong Xinhua Pharmaceutical ein Gewinn pro Aktie von 0,750 HKD in den Büchern gestanden.

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,48 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,18 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at