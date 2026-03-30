Shandong Xinhua Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Xinhua Pharmaceutical hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Xinhua Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 240,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,580 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shandong Xinhua Pharmaceutical im vergangenen Geschäftsjahr 1,22 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shandong Xinhua Pharmaceutical 1,18 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at