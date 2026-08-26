Shang Gong Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shang Gong Group hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shang Gong Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169,7 Millionen USD im Vergleich zu 151,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at