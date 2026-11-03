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03.11.2026 06:31:28
Shang Gong Group präsentierte Quartalsergebnisse
Shang Gong Group lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz lag bei 178,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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