Shang Gong Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shang Gong Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CNY gegenüber -0,060 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Shang Gong Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at