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03.11.2026 06:31:28
Shang Gong Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shang Gong Group hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Shang Gong Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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