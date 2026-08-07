Shang Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shang Properties hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 PHP gegenüber 0,160 PHP im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Shang Properties im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shang Properties 2,36 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at