Shang Properties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shang Properties hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shang Properties in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,65 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 3,78 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,840 PHP ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,96 PHP erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 12,04 Milliarden PHP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,46 Milliarden PHP.

Redaktion finanzen.at