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26.10.2026 06:31:29
Shangar Decor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shangar Decor lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 108,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 302,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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