Shangar Decor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shangar Decor hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 INR. Im letzten Jahr hatte Shangar Decor einen Gewinn von 1,29 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 51,6 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at