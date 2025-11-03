Shanghai 3F New Materials gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai 3F New Materials hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 113,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai 3F New Materials einen Umsatz von 90,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at