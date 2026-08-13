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13.08.2026 06:31:29
Shanghai Action Education Tehnology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shanghai Action Education Tehnology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 1,11 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Action Education Tehnology A einen Gewinn von 0,860 CNY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,37 Prozent auf 254,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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