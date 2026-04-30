Shanghai Action Education Tehnology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Action Education Tehnology A hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai Action Education Tehnology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 130,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at