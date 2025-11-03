Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 833,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 21,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical 1,07 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at