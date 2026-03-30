Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 952,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,310 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical im vergangenen Geschäftsjahr 3,60 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical 5,34 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at