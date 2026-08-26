Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 754,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 902,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at