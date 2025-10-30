Shanghai Aiyingshi A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Aiyingshi A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Aiyingshi A ebenfalls ein EPS von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 886,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 770,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at