Shanghai Aiyingshi A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Aiyingshi A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Aiyingshi A 890,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 886,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at