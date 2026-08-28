SHANGHAI AJ GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SHANGHAI AJ GROUP präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 400,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 34,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHANGHAI AJ GROUP 611,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at