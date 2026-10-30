SHANGHAI AJ GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHANGHAI AJ GROUP hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 407,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 596,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at