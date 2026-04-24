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24.04.2026 06:31:29
Shanghai Allist Pharmaceuticals A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai Allist Pharmaceuticals A hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,41 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 1,58 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Allist Pharmaceuticals A 1,10 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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