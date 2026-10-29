Shanghai Allist Pharmaceuticals A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Allist Pharmaceuticals A veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Shanghai Allist Pharmaceuticals A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,25 CNY je Aktie gewesen.

Shanghai Allist Pharmaceuticals A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at